Strade killer: in un incidente morto 22enne a Ortona. Grave anche l'amico

Ultimo aggiornamento: 22:01

Unadi sangue sulle strade abruzzesi. Verso le 20.15 un automobilista di 23 anni, A. M. di Ortona, operaio in un'officina del centro storico, insieme a un amico coetaneo,è andato fuori strada e si è schiantato. L'incidente è successo sulla strada secondaria del quartiere Fontegrande che porta dall'Iper diverso. Il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto, una, ed è andato a schiantarsi contro uno. Per lui niente da fare, mentre l'amico è stato soccorso e subito trasportato all'ospedale di Pescara in condizioni molto gravi. A, invece, undiè rimasto ferito gravemente dopo essersi scontrato con la suacontro una macchina. Il giovane è stato trasportatoin codice rosso: non dovrebbe però essere in pericolo di vita.In aggiornamento