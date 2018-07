Schianto, donna muore sotto gli occhi della figlia

Lunghe le strade abruzzesi si continua a morire. Tragico incidente a Scafa. Il secondo, in quella zona, nel giro di poche settimane. A perdere la vita: Liviana Collalto, 85 anni, nata a Chieti ma residente da sempre ad Abbateggio. L'anziana era con la figlia Graziella Tontodonati di 59 anni quando, per cause ancora da accertare, l'auto su cui viaggiavano, una Lancia Y, è finita fuori strada dentro una scarpata. Inutili per lei tutti i tentavi di soccorso da parte dei sanitari del 118 di Scafa e dei vigili del fuoco. E' morta sul colpo. Leggermente ferita, ma sotto schock, la figlia. Trasportata in ospedale, è stata dimessa ieri mattina. Non si riesce a dare pace per quello che è successo. Fra le ipotesi, un colpo di sonno o una distrazione.



Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25



