Sbalzato fuori dall'auto: muore 48enne, ferito l'amico

Esce fuori strada con l'auto e muore sul colpo. Incidente mortale questa notte a Luco dei Marsi. La vittima è Gianluca Spuches, 48 anni, di Civitella Roveto. Con lui viaggiava un'altra persona, di Civitella, ora ricoverato all'ospedale di Avezzano. Le sue condizioni non sarebbero gravi.



La ricostruzione del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri. Intorno all'1.30 la macchina è uscita fuori strada e si è ribaltata lungo la circonvallazione, all'altezza del distributore di benzina dismesso. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. I due amici avevano trascorso la serata a Luco stavano rientrando in Valle Roveto. © RIPRODUZIONE RISERVATA