Investito da un'auto pirata, muore un ex finanziere

L'AQUILA - Tragico incidente nella serata di oggi, all'Aquila, lungo la strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia”, nella zona del Cermone, nei pressi del distributore di benzina.

Un uomo di 61anni, E.C., finanziere in pensione, è stato investito da un'auto ed è morto. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente. L'auto, una Bmw notata da alcuni testimoni, non si è fermata a prestare soccorso. Sono in corso indagini, in particolare saranno vagliate le telecamere.

Sul posto carabinieri e 118. La strada è stata chiusa al traffico.

Ultimo aggiornamento: 22:21

