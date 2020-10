Incidente alla rotatoria: muore ragazza di 17 anni di Termoli, feriti tre amici

Una ragazza di Termoli di 17 anni è morta alle 21 di questa sera dopo un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, quasi al confine con il Molise. Secondo le prime informazioni, lo scontro si è verificato nei pressi della Rotatoria Sud, poco illuminata.

La Fiat Panda con a bordo i quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, è uscita fuori strada e ha urtato su una barriera per poi rimbalzare sul pilastro di cemento del cavalcavia. Un urto fatale per la ragazza che non ha avuto scampo: è morta sul colpo. Nell'incidente ci sono stati anche tre feriti lievi trasportati all'ospedale San Pio di Vasto.

L'allarme è scattato qualche minuto prima delle 21. Sul posto dell'incidente i carabinieri, vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Anche in passato la zona è stato lo scenario di molti incidenti stradali. Il traffico è rimasto bloccato per più di un'ora per permettere la rimozione del mezzo. Verso le 22.30 la Statale 16 è tornata percorribile.

Ultimo aggiornamento: 23:31

