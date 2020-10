Pescara, attraversa la strada sul lungomare: pedone travolto da uno scooter

Ricoverato in condizioni serie in ospedale un 78enne di Pescara, travolto mentre attraversava la strada sul lungomare Matteotti, all'altezza di via Petrarca, da un scooter Suzuki, guidato da un 54enne di Penne. Nel violento impatto, l'anziano ha battuto la testa, riportando un trauma cranico commotivo. L'incidente si è verificato attorno alle 19.30 di ieri davanti a numerose persone, fra pedoni e automobilisti, che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto, i sanitari del 118.

Oltre al 78enne, è stato trasportato in ospedale anche il conducente dello scooter per problemi al ginocchio. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, che sulla base delle varie testimonianze stanno cercando di ricostruire la dinamica. Appena qualche giorno fa, altro investimento in via Panaro. A farne le spese, un 37enne preso in pieno da un'auto davanti casa sua. Due giorni dopo, a finire in ospedale, in gravissime condizioni, una 43enne falciata sulle strisce pedonali in via Aldo Moro a Montesilvano, davanti al centro d'intrattenimento Porto Allegro. La donna è stata travolta da un'Alfa 147, condotta da un 21enne di Loreto Aprutino. E' arrivata in ospedale in codice rosso e, dopo gli accertamenti, è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

