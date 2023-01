Operai travolti da un'auto: uno trasportato in ospedale in codice rosso

L'AQUILA - Un'auto, guidata da una donna, ha travolto e ferito due operai che stavano lavorando nei pressi di un tombino: uno di loro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore.

L'incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, in via Sant'Andrea, nella zona di via XX settembre.

A quanto è stato possibile ricostruire, la donna non si è resa conto dei due e li ha urtati. Uno degli operai ha battuto la testa ed è stato portato in ospedale per accertamenti. I due stavano lavorando in un cantiere della zona. Sul posto i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità, insieme a loro vigili del fuoco e 118.

(Notizia in aggiornamento)