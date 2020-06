© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gravissimo incidente agricolo, nel tardo pomeriggio di ieri, in contrada Ferrauto a. Un uomo di 81 anni rischia di perdere entrambe le. Stando ad una primissima ricostruzione, stava effettuando dei lavori su di una motozappa quando, per cause in corso di accertamento, entrambi gli arti inferiori sono rimasti schiacciati sotto l'attrezzo e letteralmente trinciati. Per liberarlo, sul posto, insieme ai sanitari del 118 giunti sia con un'ambulanza medicalizzata dache con l'elisoccorso, sono dovuti intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Pescara. Le operazioni sono durate diverso tempo.A renderle ancora più difficoltose, il fatto che l'incidente si è verificato in un posto piuttosto impervio e lontano dalla strada. L'uomo per fortuna è rimasto sempree lucido. Una volta trasportato in ospedale in codice rosso, è stato sottoposto ad un delicatissimo. Più grave la situazione di una delle due gambe. Quando è giunto al pronto soccorso, l'anziano aveva ancora alcune delle lame della motozappa incastrate sugli arti. Dell'incidente agricolo sono stati subito informati idella stazione di Loreto Aprutino che insieme a quelli della compagnia di Montesilvano, diretti dal capitano Luca La Verghetta, si sono precipitati sul posto per gli accertamenti e ricostruire l'accaduto.