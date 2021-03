Lavora nell'orto, 48enne autista di bus ferito dalla motozappa: è grave

Incidente a Cordesco, una piccola frazione nel comune di Notaresco, in provincia di Teramo. Questo pomeriggio verso le 17.30, C.M., un 48enne del posto e autista di bus, mentre ripuliva l’orto davanti alla sua abitazione, per causa ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della motozappa, che lo ha ferito alle gambe e alla parte bassa del ventre. Ad allertare i soccorsi, richiamati dalle urla dell’uomo, la moglie e altri familiari che erano in casa. Uno di loro è riuscito nell’attesa dell’arrivo degli aiuti a tamponare la forte emorragia per una profonda taglio alla gamba sinistra. Poi, sono arrivati i vigli del fuoco per spostare il mezzo agricolo da sopra di lui e un’ambulanza medicalizzata del 118. Visto la copiosa perdita di sangue il personale sanitario ha dovuto chiedere il supporto dell’elisoccorso di Pescara per il trasporto al Mazzini di Teramo. Successivamente è stato ricoverato nello stesso nosocomio in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.

