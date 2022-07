Incidente in moto, tabaccaio non sembra grave: poi la morte in ospedale

Non era solo il tabaccaio, ma il confidente, socievole e disponibile, un punto di riferimento per l’intero paese, con la passione per lo sport: per le auto (Ferrarista convinto) e le moto, soprattutto. E sulla moto, la sua Suzuki, ieri Maurizio Colaberardino, sessantasei anni di Raiano, ha trovato la morte.

L’uomo era di ritorno da Corfinio quando verso le 13,30 all’altezza del bivio con Vittorito sulla strada statale 5, una Dacia, guidata da quarantunenne del posto, gli ha improvvisamente ostruito la carreggiata, mentre eseguiva una manovra per svoltare al bivio. L’impatto è stato durissimo e Colaberardino è stato sbalzato dalla moto cadendo rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi che lo hanno trasportato con un’eliambulanza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove le sue condizioni, che pure non sembravano particolarmente gravi all’inizio, sono peggiorate.

L’uomo è morto così in serata a causa dei traumi e della probabile emorragia interna seguita alla caduta. A stabilirlo con certezza sarà l’autopsia che la procura della Repubblica di Sulmona, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ha disposto e il cui incarico verrà assegnato probabilmente questa mattina stessa.