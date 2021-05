Abruzzo, scontro tra tre moto: morto Alessandro Martinelli, 48 anni di Guidonia

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sulla Tiburtina Valeria, al chilometro 9, al curvone di Pietrasecca (L'Aquila). Per cause in corso di accertamento una moto avrebbe invaso la corsia mentre scendevano due centauri e sarebbe avvenuto un violento impatto in cui un 48enne di Guidonia ha perso la vita per i traumi riportati. Nello scontro il conducente di una Kawasaki M6, Alessandro Martinelli, ha avuto la peggio ed è deceduto sul colpo a causa di una emorragia interna. Feriti non in modo grave anche il conducente della KTM , M.D. di 35 anni e della Suzuki, B.A.,27 anni, ambedue di Latina.

«Martinelli era una persona bravissima. Aveva la passione delle moto, ma quando era in strada era molto prudente, non amava correre, non voleva mettere in pericolo se stesso e gli altri», racconta un amico del 48enne deceduto in quel curvone maledetto dove una decina di centauri hanno perso la vita negli ultimi anni. Lui, Alessandro, è morto sul colpo e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 di Carsoli arrivato sul luogo del tragico incidente dopo qualche minuto.

Da una prima ricostruzione da parte dei militari sembra che il violento impatto che, ha coinvolto i tre motociclisti, sia avvenuto sulla Tiburtina tra chi viaggiava in direzione Carsoli e chi in quella opposta. Uno scontro frontale che ha fatto volare i centauri per diversi metri. I carabinieri per tutto il pomeriggio hanno disposto la chiusura della sede stradale in entrambe le direzioni per permettere ai mezzi di soccorso di liberare l'arteria. Le moto incidentate sono state poste sotto sequestro dalla procura di Avezzano, Pm Maurizio Maria Cerrato e lo stesso ha anche disposto che la salma venga messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico che verrà predisposto entro martedì. Tutto questo per stabilire se le cause della morte sono dovute all’incidente stradale oppure ad un malore che appunto ha fatto perdere il controllo della moto alla vittima.

