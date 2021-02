Ciclista muore a 37 anni. Simone Izzotti, di Torricella Sicura, autista di pullman, era uscito questa mattina con la sua mountain bike per una passeggiata quando attorno alle 9,50 sulla strada provinciale 48, a un chilometro dalla cittadina di Torricella Sicura, in provincia di Teramo, ha avuto un gravissimo incidente stradale. Secondo le prime indagini, mentre scendeva dalla montagna Izzotti ha urtato un furgone che stava salendo sulla corsia opposta, in modo fronto-laterale.

E' stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118, stabilizzato sul posto e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo dove è morto poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate. La vittima non era sposato e non aveva figli. Il magistato ha disposto l'autopsia, Il conducente del furgone, un uomo di 46 anni di Teramo, è indagato per omicidio stradale.

Ultimo aggiornamento: 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA