Pescara, morto ragazzo nello schianto in moto

Un incidente mortale è accaduto la notte scorsa intorno alle due a Pescara in via del Circuito. A perdere la vita è stato un giovane africano. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto era su uno scooter che per cause in corso di accertamento è finito fuori strada. Il

giovane, in seguito alle ferite riportate, è morto sul colpo. I sanitari del 118, arrivati sul posto dal vicino ospedale dopo qualche attimo, hanno potuto solo constatare il decesso del centauro che non aveva documenti e che si trovava sul mezzo che non era intestato a lui. Sull'accaduto stanno indagando le forze dell'ordine.



La vittima è un senegalese di 27anni, N.M.S., sposato con una donna italiana e padre di tre figli. Il mezzo sul quale viaggiava era una Yamaha 400, risultata rubata circa un mese fa; secondo gli investigatori il giovane non era titolare di una patente di guida italiana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Infortunistica della polizia municipale coordinati dal maggiore

Giorgio Mancinelli.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



