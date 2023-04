Moto contro auto, muore elettrauto di 38 anni. Lascia la moglie incinta

Incidente mortale oggi pomeriggio ad Alfedena (L'Aquila). Perde la vita, Marco Pallotta, 38 anni, elettrauto, titolare di un'officina originario e residente nella cittadina di Castel di Sangro. La dinamica precisa di quanto accaduto, è al vaglio degli inquirenti. In base a una prima ricostruzione, che necessita di ulteriori conferme, erano circa le 17,30, quando il giovane, a bordo della sua motocicletta, una Harley Davidson nera, stava percorrendo la SS 83 Marsicana, direzione Castel di Sangro.

Nell’affrontare una curva destrorsa, situata in prossimità del ponte del fiume Rio Torto, in via Principe di Napoli, avrebbe perso il controllo della due ruote, scivolando, scontrandosi frontalmente con un Suv, che procedeva in direzione opposta. A condurlo, un medico campano. L’impatto è stato talmente violento, che il centauro sarebbe deceduto sul colpo a causa dei traumi riportati su tutto il corpo. Pallotta lascia la moglie incinta e una bambina.