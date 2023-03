Si schianta contro il guardrail, muore a 29 anni sull'A14

Un giovane di 29 anni, Andrea Pellicciotta di Castel Frentano, in provincia di Chieti, è morto verso mezzogiorno dopo una serie di interventi chirurgici all'ospedale di Chieti. Il giovano poco dopo le 3.30 sull'A14 tra Francavilla e Miglianico a bordo di una Kia Sportage in un cambio di carreggiata in zona cantiere ha urtato la cuspide del guardarail. L'automobilista, trasportato in gravi condizioni a Chieti, è deceduto nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Santissima Annunziata. Il giovane probabilmente era diretto a casa. Da quanto ricostruito dalla polizia stradale di Pescara nell'impatto non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Il 29enne era un calciatore di Futsal di C2 con il Casoli.

«Appreso dell’improvvisa scomparsa di Andrea Pellicciotta, ragazzo tesserato con il Casoli C5, club partecipante al campionato di serie C2 di Calcio a 5, il presidente Concezio Memmo, unitamente al Consiglio Direttivo, al responsabile C5 Salvatore Vittorio, e a tutte le strutture della LND Abruzzo, esprime profondo cordoglio per la grave perdita e vicinanza ai famigliari, ai cari e a tutti i compagni di squadra, dirigenti e collaboratori del sodalizio gialloblù».

