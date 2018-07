Si schianta in auto: muore operaio

Un uomo di Gioia dei Marsi, Paolo Antonelli, di 55 anni, è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Pescina e l'elisoccorso decollato dalla centrale operativa dell'Aquila. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA