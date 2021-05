Schianto tra auto, incidente mortale a Teramo

Incidente mortale verso le 14 sulla A24 nel viadotto Sant'Antonio. Il conducente di una Mercedes 200 è deceduto nello scontro contro un furgone che lo procedeva in direzione Villa Vomano (Roma). L'incidente è avvenuto appena dopo l'uscita della galleria Collurania. Vani i soccorsi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia autostradale.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, ma non è escluso che l'uomo al volante dell'auto abbia avuto un malore per cui abbia perso il controllo del mezzo e sia quindi finito prima contro furgone e poi contro il guardrail. Il conducente del furgone che trasportava mobili si è fermato a circa 300 metri dal punto dell’impatto ed è rimasto illeso. Sull'asfalto è stata trovata parte del carico che stava trasportando.

Ultimo aggiornamento: 15:40

