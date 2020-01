Rigopiano, incidente mortale vicino al resort: in ritardo il ministro Bonafede

Incidente mortale a poche centinaia di metri dal palazzetto dello sport di Penne, dove sono in corso le celebrazioni per il terzo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano. Una persona anziana, di cui non

si conoscono ancora le generalità, forse a causa di un malore ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata. Inutile l'intervento del 118.



Le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo hanno bloccato la strada, facendo ritardare l'arrivo del

ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che è da poco entrato nel palazzetto, dando inizio alla cerimonia.

Oltre al 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre i Carabinieri della locale Compagnia si stanno occupando di

rilievi e accertamenti. Ultimo aggiornamento: 16:28