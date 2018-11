Maxi schianto tra un'auto, un bus e due camion: un morto e dieci feriti

Ultimo aggiornamento: 09:51

A causa di un incidente avvento alle prime ore di questa mattina, lungo la strada statale 650 “Fondo Valle Trigno”, in entrambe le direzioni, è temporaneamente chiuso il tratto al km 61,900 all’interno dell’area comunale di Dogliola, in provincia di Chieti per consentire le attività di ripristino del tratto stradale.L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante, un autobus di linea e un’autovettura. Nell’impatto una persona è deceduta, una è rimasta gravemente ferita e dieci in modo più lieve. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto è presente il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.L'incidente dopo le 5 sulla Statale 650 fondovalle Trigno, nel territorio comunale di Dogliola.A perdere la vita una donna di 30 anni di Tufillo, alla guida di una Fiat Panda Cross, che si è scontrata con un autobus dell'Atm, con a bordo una ventina di pendolari diretti alla Fiat di Termoli (Campobasso), che poi ha terminato la sua corsa contro due tir in sosta nell'area di servizio 'Il Girasolè.Sono apparse subito gravi le condizioni della donna che è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e trasportata in codice rosso all'ospedale San Pio da Pietrelcina dove è morta poco dopo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale,coadiuvati dai Carabinieri del Nor della Compagnia di Vasto. In quel momento stava piovendo in maniera molto fitta. Gravi, ma non è in pericolo di vita, le condizioni dell'autista dell'autobus di 42 anni di Campobasso e di uno dei Tir coinvolti, mentre hanno riportate ferite giudicate guaribili in pochi giorni per le contusioni riportate, una decina di passeggeri del mezzo di linea.