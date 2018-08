Pescara, finisce nel terrapieno con l'auto: gravissima ragazza di 25 anni

Una 25enne di Montesilvano è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale che

collega Montesilvano Colle ai Colli di Pescara. La giovane, alla guida di una Fiat Panda, avrebbe perso il controllo dell'auto, che sarebbe finita prima contro un terrapieno e poi contro un albero. Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale: al momento è ricoverata nel reparto di

Neurochirurgia, in prognosi riservata. Rilievi e accertamenti a cura degli agenti della Polizia

locale, agli ordini del tenente Nicolino Casale.

Marted├Č 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:41



