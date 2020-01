Incidente in montagna, feriti due alpinisti romani sul Gran Sasso: 39enne in gravi condizioni

Incidente in montagna, feriti due alpinisti romani sul Gran Sasso, e un 39enne sarebbe in gravi condizioni. Prosegue l'assurda scia di incidenti in montagna, sul Gran Sasso. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo con l’eliambulanza del 118 di L’Aquila sono intervenuti sul Gran Sasso per prestare soccorso a due persone coinvolte in un incidente alla base della ferrata Ventricini.

Si tratta di due romani: S.F., 30 anni, trasportato in ospedale con diversi traumi; R.S., 39 anni, che è stato trasferito al San Salvatore in stato di incoscienza. Entrambi sono scivolati sul ghiaccio all'imbocco del sentiero attrezzato Ventricini.

