Boom di vendite e grande afflusso sulle strade. La nuova moda dell'estate 2020 di Pescara è sicuramente rappresentata dai monopattini elettrici. Ormai si vedono sfrecciare ovunque, anche dove non dovrebbero. E il problema è proprio questo. Negli ultimi giorni, anche a Pescara e dintorni hanno iniziato a registrarsi incidenti, causati dal mancato rispetto delle regole.Venerdì pomeriggio, a finire al pronto soccorso è stata una coppia di trentenni, la quale se ne andava in giro per la città sullo stesso monopattino. Davanti al Bingo di via Michelangelo, i due si sono scontrati con un'auto, riportando escoriazioni varie e traumi. Dopo gli accertamenti della polizia municipale, la coppia si è beccata pure delle sanzioni, visto che andare in due su un monopattino è vietato. Tantissime anche le cadute, dovute alla velocità elevata, alle disattenzioni e qualche volta alle condizioni delle strade.