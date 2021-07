Investono capriolo e di schiantano in moto: gravi marito e moglie

Sabato 31 Luglio 2021, 08:12

Si sono aggravate le condizioni di salute di R.T. di 58 anni, la reatina che insieme a suo marito G.A. anche lui di 58 anni, si sono resi protagonisti due giorni fa di un incidente con la moto nella frazione di Fonteavignone nel Comune di Rocca di Mezzo, a causa dell’improvviso attraversamento di un capriolo. La donna trasportata in elicottero all’ospedale dell’Aquila è stata sottoposta in serata ad un intervento chirurgico ed è stata successivamente trasferita nel reparto di terapia intensiva.

Meno gravi le condizioni di salute dell’uomo, alla guida della due ruote. L’attraversamento dell’animale protetto, morto sul colpo, è avvenuto in un tratto stradale in cui è presente la segnaletica sulla presenza di animali selvatici. Aspetto questo che, potrebbe comunque dare per i due turisti reatini il via ad una eventuale azione risarcitoria contro l’Ente Parco e la stessa Regione Abruzzo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo, diretti dal Luogotenente Leonardo Tedeschi.

I due turisti erano diretti a Rocca di Mezzo quando all’improvviso si sono trovati di fronte il capriolo. Il conducente della moto non ha fatto in tempo ad azzardare una frenata né a schivare l’animale. I due sono rovinosamente caduti a terra finendo fuori la sede stradale. A supporto della dinamica del sinistro stradale, le immagini di una telecamere, a disposizione ora dei carabinieri.