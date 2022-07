Incidente in auto, mamma e figlio di 3 mesi volano fuori dall'abitacolo: lei morta, lui illeso

Una donna di 31 anni, Vanessa Carta, è morta ieri sera in Abruzzo in un incidente stradale avvenuto sulla Ss 83, tra Pescina e Venere in provincia dell'Aquila. La giovane era sull'auto guidata dal marito insieme al figlioletto di soli tre mesi. La vettura è uscita di strada e la donna è stata proiettata fuori dall'abitacolo insieme al piccino. Lei è morta battendo la testa contro una pietra, mentre il bebè è rimasto incolume. All'ospedale il marito, rimasto ferito. Sono in corso indagini per cercare dci capire le cause del tragico fuori strada.

Napoli, bimbo di 3 anni investito e ucciso sotto gli occhi della mamma, l'autista: «Per salutare un amico l'ho ammazzato»