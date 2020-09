Travolto dal muletto, grave direttore dello stabilimento

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale di Sant’Atto, a Teramo, all’azienda Puricelli che lavora laminati in plastica. Il direttore C.M., di 47 anni è in condizioni gravissime.



Stando alle prime informazioni l’uomo durante un’ispezione nella zona produttiva sarebbe rimasto schiacciato dal carico di un muletto. I primi a prestare soccorso i colleghi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118. Dopo una lunga rianimazione è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo con un trauma cranico-toracico-spinale e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ancora in corso. Su luogo anche i carabinieri della compagnia di San Nicolò che stanno ascoltando gli altri presenti per ricostruire la vicenda

