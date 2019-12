Colonnella, schiacciato da un bilico mentre lavora: grave un 53enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un operaio è rimasto ferito, nella serata di oggi, verso le 21.30, a Colonnella, in provincia di Teramo, in un incidente sul lavoro accaduto all’interno di una azienda. L’uomo P.G., 53 anni di San Benedetto del Tronto è stato ricoverato in gravi condizioniL’operaio, stando a una prima ricostruzione, mentre stava lavorando sarebbe stato investito da un bilico riportati gravi traumi da schiacciamento. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, con un’ambulanza medicalizzata da Sant’Omero e i militari del posto.Il 53enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo. Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e se ci sono eventuali responsabilità. Indagano i carabinieri del comando Compagnia di Alba Adriatica. Il pm di turno ha fermato i lavori e messo sotto sequestro l’area dell'infortunio.