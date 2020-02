Teramo, incidente sul lavoro: grave un 44enne aquilano

TERAMO - Grave incidente sul lavoro, questa mattina verso le 7.30, all'interno di un'azienda di Colledara in provincia di Teramo.



Secondo quanto appreso, G.R., un 44enne dell’Aquila, mentre stava scaricando un camion, nello spiazzale di un’officina meccanica, si sarebbe spezzata una corda di contenimento e l’operaio sarebbe stato investito da una lasta di metallo riportando un grave trauma commotivo. I primi a prestare soccorso ed ha allertare i soccorsi sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo.



Viste le gravi condizioni il medico ha deciso di allertare l’elisoccorso dell’Aquila per il trasporto al pronto soccorso del Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non ci sarebbe pericolo di morte. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. Ultimo aggiornamento: 10:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA