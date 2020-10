Crollo a San Benedetto: gravissimo imprenditore edile di Giulianova

Crollo in un cantiere di San Benedetto del Tronto, 50enne di Giulianova rimane gravemente ferito. E' stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona Marco Di Gregorio, titolare della ditta Alba Costruzioni che oggi pomeriggio è stato travolto da un crollo mentre era impegnato in un cantiere nelle vicine Marche. L'uomo si trovava all'interno dello spazio dove erano in corso i lavori di realizzazione di un capannone di un'autoconcessionaria quando, intorno alle 15 di ieri, per cause ancora da accertare, è avvenuto il crollo del solaio in realizzazione. Diversi gli operai rimasti coinvolti nel crollo ma ad avere la peggio è stato proprio Di Gregorio, capo cantiere, per il quale è stato necessario il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale di Ancona dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni.

