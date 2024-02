Schiacciato da un tir in manovra: muore autista di 65 anni

Incidente sul lavoro all'Amadori di Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo: muore autista di tir di 65 anni. L'allarme è scattato intorno alle 21,30 di ieri, quando un autotrasportatore è rimasto schiacciato dalla motrice di un camion in manovra nel piazzale interno dello stabilimento. Immediati i soccorsi dei colleghi che hanno assistito impotenti all'incidente. Sul posto, nel giro idi pochi minuti, è arrivata un'ambulanza medicalizzata con a bordo operatori sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco, ma per l’autista non c'era più nulla da fare. Secondo i primi riscontri raccolti fatti dalle forze dell’ordine, durante le operazioni di carico e scarico l'autotrasportatore stava attraversando il piazzale per raggiungere il box della pesa dove avrebbe dovuto ritirare dei documenti: l'autista del camion in manovra non si è accorto di lui e l'ha travolto.

La vittima è un 65enne di Cesena, dipendente di una ditta esterna che trasporta materie prime e prodotti finiti tra lo stabilimento di Mosciano e la sede romagnola dell'azienda che lavora il pollame.

Alla stessa società apparterrebbe anche l'autista del camion coinvolto nell'incidente, sotto choc per l'accaduto. Per recuperare il corpo dell'autotrasportatore è stato necessario far arrivare una gru dei vigili del fuoco che ha sollevato la motrice del camion. L'operazione si è protratta per ore e solo nel corso della notte la salma è stata spostata e portato all’obitorio del Mazzini di Teramo. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giulianova e gli ispettori della Asl di Teramo.

«A seguito dell’incidente mortale accaduto nel piazzale dell'area logistica di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), Amadori esprime innanzitutto il più profondo dolore per l’accaduto e le più sentite condoglianze alla famiglia dell'autista della ditta esterna di autotrasporti coinvolto. I referenti dell'azienda, presenti in loco, si sono messi immediatamente a disposizione delle autorità intervenute», scrive l'azienda Amadori in una nota