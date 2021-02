Schianto frontale tra due auto: feriti due gemelli di Paglieta e un 29enne di Mazzagrogna

Schianto frontale all'incrocio due Fiat Punto. Il bilancio è di tre feriti, si tratta di operai che avevano appena finito il turno di lavoro in una fabbrica della Val di Sangro. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 17, sulla provinciale 19 a Pagliata, in contrada Sant’Egidio, a Lanciano. Lo scontro è avvenuto per una mancata precedenza, secondo i primi rilevi effettuati dai carabinieri di Atessa, diretti dal capitano Alfonso Venturi.

Sul posto anche tre ambulanze del 118 che, successivamente, hanno trasferito i feriti negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto. Il conducente della seconda Punto, S.D., 20 anni, di Paglieta, è rimasto praticamente illeso. Ad avere la peggio, sono stati invece i tre lavoratori, due gemelli residenti a Paglieta, entrambi di nome M. S., e il loro collega di Mozzagrogna, G.M, 29 anni, che è quello che ha avuto la fratture di gamba e un braccio. Sulla provinciale, code e circolazione in tilt.

