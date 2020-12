Incidente tra due auto in galleria: coniugi feriti

Incidente stradale questa mattina alle 11 sotto la galleria Colluania direzione Teramo: gravemente feriti moglie e marito.

Lo scontro è avvenuto tra due panda. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia autostradale dell’Aquila, un uomo alla guida di una Panda si è ribaltato più volte finendo al centro della carreggiata sotto la galleria dopo essere stato tamponato. L’autista della Panda che si è ribaltata, M.V., 61 anni di Teramo, non ha riportato gravi conseguenze e ha rifiutato il trasporto in ospedale. I due coniugi, anche loro teramani, dell’altra Panda che ha tamponato, hanno avuto la peggio. L’autista, M.R., di 69 anni ha riportato un trauma cranico e lamentava forti dolori addominali. La moglie, G.A.G., ha riportato un trauma cranico minore e una frattura al ginocchio. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. Sul posto il 118, la Croce Rossa, la polizia autostradale e i vigili del fuoco. Il tratto di carreggiata è rimasto chiuso al traffico per un paio di ore, creando traffico, lunghe code e disagio agli automobilisti

APPROFONDIMENTI NERETO Lorenzo stroncato a 30 anni da una malattia rara. Il lutto di Nereto... ABRUZZO Non chiede l'affidamento ai servizi sociali: passerà tre...

Ultimo aggiornamento: 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA