Incidente frontale nella notte a Montorio al Vomano: grave un 60enne.



Versa in gravi condizioni un 60enne, residente a Milano, ma originario di Teramo, che questa notte, verso le 2.30, si è scontrato frontalmente con la sua Fiat Punto, sulla SP 150, in direzione di Montorio Al Vomano, contro una 36enne, alla guida di una Bmw 320, di Montorio.



I Vigili del fuoco di Teramo hanno dovuto lavorare allungo, per estrarre il 60enne dalle lamiere della sua Fiat Punto. L'umo ha riportato diversi traumi nell'impatto è stato trasportato in gravi condizioni, da un'ambulanza del 118 all'ospedale Mazzini di Teramo. Pur se il 36enne è riuscito ad uscire autonomamente dalla sua Bmw, è stato necessario, per le ferite riportate, il trasporto e il ricovero sempre presso l'ospedale di Teramo.