Incidente a Fossacesia (Chieti): morto un motociclista di 20 anni, mezzi in fiamme

Domenica 4 Luglio 2021, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 13:46

Un morto, Andrea Costantini di circa 27 anni, un ferito gravissimo, forse un secondo meno grave il bilancio provvisorio di un incidente avvenuto stamattina alle 11 a Fossacesia (Chieti), sulla strada statale 16 Adratica. Nello scontro sarebbero coinvolti un'auto e una moto. I due mezzi si sarebbero incendiati.

Ad avere la peggio un giovane motociclista, morto poco dopo. Non si sa ancora come viaggiassero le altre due persone. Lo schianto si sarebbe verificato nella zona del fiume Sangro. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari a bordo dell'ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia di Ortona che non fanno avvicinare nessuno alla zona del sinistro e che quindi rendono difficile la ricostruzione del complesso incidente.

In una nora, l'Anas avverte che la strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 490,050, in località Fossacesia

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

