Incidente mortale sulla Fondovalle Salinello, morto un 20enne. Grave l’amico

Incidente mortale questa mattina verso le 7.30 lungo la Sp 8, nel comune di Sant’Omero. Stando alle prime e sommarie informazioni due ventenni a bordo di una Fiat Panda, hanno perso il controllo della vettura e si sono schiantati contro un albero.

L’impatto è stato devastante. Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivate due ambulanze medicalizzate. I sanitari una volta giunti hanno cercato di stabilizzare il passeggero, ma poco dopo è deceduto.

Il conducente invece è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo. Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e i vigili del fuoco per estrarre i giovani dalle lamiere. La circolazione sul tratto della Fondovalle Salinello al momento è stata interdetta al traffico