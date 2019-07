Incidente con il motorino: gravissima ragazza pescarese di 18 anni

Una ragazza di 18 anni residente a Pescara e un ragazzo minorenne che era con lei, sono rimasti

feriti la notte scorsa in un incidente stradale verificatosi lungo la statale Marrucina, all'altezza di località Caldari nel territorio del Comune di Ortona. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara mentre il ragazzo è ricoverato nell'ospedale di Lanciano e le sue condizioni non destano preoccupazione. Il fatto si è verificato poco dopo la mezzanotte: i due secondo una prima ricostruzione, erano a bordo di una Vespa, condotta dal ragazzo, che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un'auto. I due giovani sono stati soccorsi dal 118 di Chieti, sul posto per i rilievi hanno operato i carabinieri del Nucleo

operativo radiomobile della Compagnia di Ortona. © RIPRODUZIONE RISERVATA