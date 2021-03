25 Marzo 2021

di Manlio Biancone

(Lettura 2 minuti)







Donna uccisa in un incidente stradale ad Avezzano. La vittima è Giuseppina Barra, 80 anni, investita da un camion in retromarcia che aveva portato il gas nella sua abitazione. La tragedia si è verificata a Grancia di Morino. Una manovra in retromarcia di un camion a velocità molto lenta è stata sufficiente per togliere la vita alla donna.

L’ottantenne è morta al Pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove era stata trasferita dall’elisoccorso intervenuto dopo l’incidente.Sul posto, si sono recati i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal maggiore Silvia Gobbini, per gli accertamenti di legge e per far piena luce sulle responsabilità dell'incidente mortale. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e l'autista, un italiano, rischia il ritiro della patente. Questa mattina i carabinieri rimetteranno una relazione al Pm della Procura, Ugo Timpano, che dovrà decidere se indagare il conducente per omicidio colposo e se disporre l’autopsia sul corpo della donna che si trova nell’obitorio dell’ospedale.

Questa una prima ricostruzione dell’ incidente: sono le 10 circa di ieri mattina quando l'autista termina la consegna del gas all’abitazione della vittima . Risale in cabina e inizia far manovra di retromarcia nella strada.. Visiona i due specchietti e non vede nessuno dietro al cassone. Purtroppo la donna si trova in un punto non visibile a chi è al volante del camion. Solo pochi attimi e si sarebbe salvata. L’autista inizia la manovra di retromarcia e travolge Giuseppina mandandola per terra. La donna viene schiacciata all'altezza della gamba. Un colpo non molto violento che le frattura il femore.

Ad accorgersi del grave incidente lo stesso autista che appena vede la donna travolta dal camion ferma il mezzo e scende subito dalla cabina, si rende conto di ciò che è appena successo, e chiama i soccorsi. La donna è ancora viva e l’elisoccorso la trasferisce al pronto soccorso dell’ospedale dove, nonostante i tentativi dei sanitari per salvarla, muore dopo qualche ora per i traumi e le fratture riportate.