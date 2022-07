Schianto, muore in autostrada pescarese di 42 anni. Un altro ferito grave

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri al chilometro 397 dell'Autostrada del Sole, nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi, nel territorio di Siena. Il bilancio parla di un morto di 42 anni e di un ferito in gravissime condizioni. Nel giro di poche ore la tragedia ha tinto di sangue l'Abruzzo perchè l'uomo deceduto è risultato essere un pescarese residente a Francavilla al Mare: si tratterebbe di Stefano Di Domenico; con lui un collega 28enne, molto probabilmente anche lui abruzzese. I due viaggiavano in direzione di Roma a bordo di un furgone Ford. Sulle cause dello schianto hanno lavorato la Polizia stradale del compartimento di Arezzo e il personale della Direzione IV Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Secondo una loro prima valutazione, il furgone guidato dall'abruzzese ha tamponato un Tir che lo precedeva. Di Domenico sarebbe rimasto prigioniero nell'abitacolo, ucciso schiacciato dalle lamiere, mentre il collega è stato sbalzato fuori a causa dell'urto violentissimo.



L'incidente è avvenuto intorno alle 15,30 sulla Milano-Napoli a quell'ora molto trafficata. Sul posto è stato immediato l'intervento delle squadre di soccorso. I vigili del fuoco, in particolare, hanno raggiunto l'autostrada e con l'ausilio di mezzi meccanici hanno lavorato per più di un'ora per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita di Di Domenico; un'ambulanza ha invece trasportato il ferito all'ospedale Le Scotte di Siena. I medici ieri sera stavano facendo il possibile per tenerlo in vita pur con flebili speranze. Il camionista a quanto pare sarebbe uscito illeso dall'incidente, salvato evidentemente dalla solidità del suo mezzo nonostante abbia subito un forte tamponamento. La notizia della tragedia stradale è arrivata nel tardo pomeriggio a Francavilla al Mare dove Di Stefano risiedeva e dove era atteso lasciando costernati quanti lo conoscevano, i parenti, gli amici. Intanto si prega e si spera che il suo compagno di viaggio di soli 28 anni possa farcela.