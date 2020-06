Ultimo aggiornamento: 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tamponamento fra due mezzi è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 sull', tra i caselli autostradali die Roseto degli Abruzzi, in provincia di. Ci sarebbero dei feriti. Le operazioni dei soccorsi sono in corso.Sul luogo dell’incidente è stata inviata un’dall’ospedale Mazzini di Teramo e due pattuglie della polizia autostradale: una per fare tutti i rilievi del caso e l’altra per la gestione del traffico. Si sono formate code: disagi per gli automobilisti.