Teramo, jeep contro bus: feriti il conducente dell'auto e due bambini

Incidente nel primo pomeriggio tra una jeep e un autobus nella strada tra Torricella Sicura e Rocca Santa Maria, nei pressi della frazione di Santo Stefano. Coinvolti una Jeep con alla guida un uomo di 47 anni e un pullman di linea dell’azienda di trasporto pubblico “Tua” condotto dall’autista 37enne. Lievemente contusi due bambini. Mentre gravemente ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente del fuoristrada.E succeso nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15,15. I vigili del fuoco di Teramo sono intervenuti sulla provinciale 48 tra Torricella Sicura e Rocca Santa Maria. A seguito del violento impatto l'autista della Jeep è rimasto incastrato all'interno dell'auto, mentre due ragazzi che si trovavano a bordo dello stesso mezzo hanno riportato ferite e contusioni, ma sono riusciti ad uscire da soli dal mezzo. Al momento dell'incidente a bordo del bus si trovavano sei passeggeri, due dei quali hanno riportato ferite lievi, senza aver bisogno di essere trasportati in ospedale. I pompieri hanno utilizzato le cesoie e il divaricatore idraulico per liberare l'uomo incastrato nella Jeep, affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. I tre occupanti dell'auto sono stati poi trasportati all'ospedale di Teramo con un'autoambulanza del 118 e una della Cri. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi e regolare il traffico, interrotto per tutta la durata dell'intervento.