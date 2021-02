Scontro frontale tra due auto sulla statale Adriatica a Pineto, in provinvia di Teramo, nei pressi della torre di Cerrano. Nel violento impatto ha perso la vita A. C., ragazza di 24 anni di Silvi, lievemente ferito F.M., 34 anni che conduceva l’altro mezzo. Secono una prima sommaria ricostruzione, la 24enne pare percorresse la strada in direzione Silvi mentre dal lato opposto viaggiava l’altra auto: l’impatto tra i due mezzi, avvenuto alle 6,40 del mattino, è stato violentissimo. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto la ragazza era ancora viva. Il personale sanitario oltre al massaggio cardiaco ha utilizzato anche il defibrillatore, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il pm di turno. La statale al momento è ancora bloccata per consentire di svolgere i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA