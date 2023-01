Schianto in auto, muore psicologa di 39 anni. Sulla vettura anche il figlioletto

Un dolore lancinante che colpisce anche l’Abruzzo quello per la scomparsa di Mariangela Iorio, la psicologa e psicoterapeuta di 39 anni deceduta domenica scorsa per le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto sabato sulla Statale 16, a pochi chilometri da Marina di Lesina, tra Molise e Puglia. Mariangela era nata a Termoli nel 1983 e dopo gli studi all’università La Sapienza di Roma era stata ricercatrice presso il Cesi centro di eccellenza per l’invecchiamento) dell’università d’Annunzio di Chieti dove dal 2017 al 2019 divenne cultore della materia (laboratorio di neuroscienze applicate). Da tre anni riceveva pazienti nei suoi studi privati: uno nella città dove risiedeva, Larino, l'altro in provincia di Chieti, precisamente a San Salvo.

La sua morte, avvenuta ieri nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stata trasferita in seguito allo spaventoso incidente 24 ore prima, ha destato profonda commozione: fatale è stato l'impatto tra una Ford Kuga e una Alfa 159 lungo la Statale 16 a Marina di Lesina, dove Mariangela viaggiava con il marito e il figlio di 4 anni. Le condizioni della donna erano apparse subito più gravi e la stessa era stata elitrasportata in ospedale, dove ieri mattina si è spenta. Nelle giornate di ieri e oggi in segno di lutto diversi colleghi della psicoterapeuta hanno annunciato la chiusura dei propri studi professionali.

Nata a Morrone del Sannio, era residente a Larino. A piangerla sono entrambe le comunità. Così la sindaca del suo paese di origine, Stefania Pedrazzi: «Una notizia terribile, che mai avremmo voluto ricevere, ha scosso la comunità di Morrone. Con profonda commozione partecipiamo tutti all'immenso dolore per la perdita di Mariangela, giovane mamma. A lei dedichiamo le nostre preghiere e alla famiglia e al marito va il cordoglio e il sostegno in un momento così difficile». Anche il Comune di Larino si è associato al dolore di parenti, amici e conoscenti: «La notizia della tragica scomparsa della dottoressa Mariangela Iorio ha sconvolto la nostra comunità che l’ha accolta ormai diversi anni or sono. Come amministrazione porgiamo il nostro cordoglio alle famiglie Iorio e Fiscarelli, a suo marito Giovanni, al loro piccolo ricordando la dottoressa Mariangela come professionista esemplare, psicologa sempre attenta alle esigenze del prossimo che più volte ha avuto modo di collaborare con l’amministrazione nell’organizzazione e di gestione di convegni sul mondo del sociale. Mancherà alla nostra comunità».