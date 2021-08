Lunedì 23 Agosto 2021, 08:50

Un brutto incidente stradale avvenuto sabato sera a Cepagatti (Pescara) si è purtroppo trasformato in tragedia, a distanza di poche ore, con la morte di uno dei due automobilisti coinvolti. Erano le 19,30 dell’altro ieri quando in via dei Pini a Cepagatti c’è stato lo schianto tra due vetture finite in collisione pressochè frontale, una Volkswagen Golf e un’Audi A6. L’impatto è stato violentissimo - l’Audi è stata sbalzata in un campo - e i due conducenti, apparsi in gravi condizioni, sono stati soccorsi e trasferiti rispettivamente negli ospedali di Pescara e di Chieti, ricoverati in prognosi riservata.

A bordo dell’Audi A6 c’era anche il figlio 16enne del conducente, che per fortuna ha riportato lesioni non gravi. A preoccupare erano soprattutto le condizioni dell’automobilista al volante della Golf, B.D.R. di 74 anni, originario di Cepagatti, e che era a un passo da casa. Arrivato in ospedale in codice rosso è stato portato in Rianimazione. Purtroppo i timori dei sanitari si sono rivelati fondati perchè nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15, proprio dalla Rianimazione dell’ospedale è arrivata la triste comunicazione che l’anziano non era sopravvissuto. Notizia data ai familiari e ai carabinieri del Norm di Pescara che sabato sera erano intervenuti sul posto per i rilievi. Spetta a loro, adesso, ricostruire la dinamica dell’ incidente dovuto forse all’alta velocità. Il decesso del 74enne potrebbe aprire nuovi scenari in caso di responsabilità attribuibili al conducente dell’Audi.