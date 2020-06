A terra solo qualche segno di sbandamento, poi l’auto distrutta dopo aver urtato un grosso albero. Brutto risveglio ieri per i residenti del comune di Pizzoli (L'Aquila), per la notizia di un grave incidente stradale con protagonista un 20enne neopatentato. Si tratta di Daniele Cammarota originario di Aversa (Napoli) ma da anni residente a Pizzoli con la sua famiglia, promettente giocatore della società di calcio “Asd Pizzoli”.



Il ragazzo è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale, dopo essere stato soccorso intorno alle 2 di notte di ieri, dagli operatori del 118 e da una squadra di vigili per essere liberato dalle lamiere del crossover “Dacia Sandero” finita contro un albero.

LEGGI ANCHE Incidente contro la mietitrebbia: Sabrina muore a 28 anni

Le condizioni del 20enne sono subito apparse molto gravi agli occhi dei soccorritori allertati da alcuni automobilisti in transito. L’incidente si è verificato lungo la statale 80, direzione Pizzoli, all’altezza dell’auto carrozzeria “Ciafro” a San Vittorino. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra volante della Questura anche se la ricostruzione della dinamica del grave sinistro stradale è stata affidata agli agenti della polizia stradale. Compito che appare non facile da chiarire visto che il ragazzo che era sobrio viaggiava da solo e a quanto pare non ci sono testimoni.

LEGGI ANCHE Si schianta contro auto: muore motociclista di 57 anni

Il giovane avrebbe fatto da solo. Tra le ipotesi che si stanno vagliando quella di una distrazione, oppure, come accaduto in un analogo incidente avvenuto cinque anni fa lungo lo stesso tratto stradale, costato la vita ad un 39enne aquilano, un attraversamento di un animale che ha portato d’istinto Daniele Cammarota a perdere il controllo del mezzo e a finire contro un grosso albero. La velocità che appare oltre il limite dei 50 chilometri orari (sul punto gli agenti della polizia stradale stanno effettuando altri accertamenti) date le condizioni strutturali della macchina dopo l’impatto, ha comunque contribuito sulla gravità dell’incidente.

Ultimo aggiornamento: 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA