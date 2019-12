Avezzano, auto fuori strada: tre ragazze gravissime

Tre ragazze, di età compresa tra i 23 e i 28 anni, sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa ad Avezzano (L'Aquila). L'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada in prossimità di una curva sulla Strada Provinciale 21 Circonfucense, nel tratto compreso tra via Nuova e la frazione di Paterno. I vigili del fuoco di Avezzano sono intervenuti per liberarle dalle lamiere contorte, poi tre ambulanze del 118 le hanno condotte all'ospedale di Avezzano dove sono ricoverate in prognosi riservata. Due versano in

condizioni critiche, grave una terza. Sul posto per i rilievi c'erano gli agenti della polizia.