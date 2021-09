A14, incidente tra due auto nella deviazione di carreggiata: un morto. Ecco chi è

Mercoledì 22 Settembre 2021, 08:03 - Ultimo aggiornamento: 08:48

E’ iniziata nel peggiore dei modi la riapertura dei cantieri in autostrada A14. Un tragico incidente frontale con un morto e due feriti si è verificato questa notte verso le 2 al chilometro 337, nei pressi della galleria San Marco all’altezza del casello di Roseto degli Abruzzi. A perdere la vita Lola Presenza di 85 anni. Mentre i feriti sono M.N., di 32 anni e M.G., di 86.

Stando dalle prime e sommarie informazioni, un automobilista ha sbagliato a fare un cambio di carreggiata. Sul posto per tutti i rilievi la polizia autostradale. Inoltre sono intervenute tre ambulanze e i vigili del fuoco. Nel contempo si sono verificati diversi chilometri di coda non segnalate sul sito di Autostrade per l’Italia nella pagina

“Traffico Percorsi e Pedaggi” ma appare la scritta “Siamo spiacenti ma la pagina richiesta non è disponibile”. Comunque i mezzi sono stati fatti uscire al Casello di Mosciano andando ad intasare la statale 16 per tutta la notte