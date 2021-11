L'AQUILA - Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo la superstrada che conduce a Bazzano. Un'auto, una utilitaria, per cause da accertare, ha urtato contro un muro in curva, si è ribaltata ed è finita contro il guardarail.

A bordo, a quanto si è saputo finora, c'erano dei giovani. I feriti sarebbero tre, due ragazzi e una ragazza. Quest'ultima avrebbe riportato le conseguenze più serie.

Sul posto vigili urbani, vigili del fuoco e 118.

(Notizia in aggiornamento)