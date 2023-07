Incidente aereo con due morti: fu colpa del vento. L'inchiesta in archivio

Una forte folata di vento laterale mentre l'aero era a bassa quota in fase di atterraggio: con l'ala in stallo, il pilota ha avuto difficoltà nel compiere una manovra per riportare il velivolo alla sua stabilità. E' stata archiviata dal Pm Stefano Gallo, all'Aquila, l'inchiesta relativa all'incidente aereo che l'11 settembre dello scorso anno era costato la vita al commerciante aquilano, Corrado Mancinelli di 70 anni e alla sua amica, anche lei appassionata di volo, Maria Rita Vietri di 63 anni, cassiera di supermercato in pensione.

Nelle scorse settimane, l'ex comandante Alitalia con 19mila ore di volo, ex pilota di mongolfiera, istruttore di volo, Sergio Maron, vicentino ha depositato la relazione sull'incidente dell'ultraleggero, avvenuto in fase di atterraggio nello scalo di Poggio Picenze al quale Mancinelli, per stessa ammissione dell'attuale presidente dell'Aeroclub dell'Aquila, Vincenzo Grimaldi, ne è stato il promotore, dopo l'abbandono dello scalo storico di Preturo per una serie di contenziosi con il Comune ancora pendenti in sede civile.

Secondo indiscrezioni la relazione del perito esclude un malore e un problema meccanico del velivolo.

L'ultraleggero in fase di atterraggio sarebbe stato raggiunto da una forte folata di vento con il velivolo a quanto pare in posizione curvilinea. Con l'ala in stallo il pilota non sarebbe riuscito dunque a riportare l'ultraleggero (di proprietà di Mancinelli) in una condizione di stabilizzazione vista la quota molto bassa. Di qui lo schianto con il velivolo che si è posizionato in verticale con la cabina infilata sul terreno, con la restante parte adagiata su un manufatto in cemento armato, un depuratore che serve il Comune di Fossa. Entrambi gli occupanti erano morti sul colpo.