incidente ad Alba Adriatica, tre persone in ospedale: grave una donna

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Ascolana nei pressi dello stadio di Alba Adriatica. A scontrarsi un'Audi A3 e un'A4. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita M.A., una donna di 46 anni alla guida della seconda auto. Feriti in maniera più levi ma sempre ricoverati in ospedale anche gli occupanti della prima vettura, una coppia di fidanzati, lui G.G., 22enne e lei G.G., 19 anni.L’impatto è avvenuto verso le 17 nei pressi di un incrocio. Per causa ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, le due auto sono sbalzate a circa 200 metri di distanza. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze medicalizzate del 118. A riportare i danni più seri, un trauma rachide-lombare e cervicale la 46enne che è stata trasportata all’ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Mentre, la 19enne ha riportato un trauma rachide cervicale e il suo ragazzo un politrauma. Entrambi sono stati trasportati e ricoverati all’ospedale di Sant’Omero. Sul post oltre una pattuglia di carabinieri della stazione di Alba Adriatica è intervenuta la polizia locale per la gestione del traffico e una squadra dei vigili del fuoco di Nereto che si è occupata di mettere i mezzi in sicurezza.