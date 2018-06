Mazzette negli appalti, commissariato il cantiere della Torre medicea di Santo Stefano

di Marcello Ianni

«Gli accordi corruttivi in questione hanno avuto origine e sviluppo nell’ambito di una cornice di pervicace e sistematica illegalità, costituita da una rete di relazioni interpersonali con esponenti del mondo imprenditoriale, finalizzata all’accaparramento illecito delle commesse pubbliche». E ancora: «Il compendio probatorio ha evidenziato che Giampiero Fracassa, al fine di accaparrarsi l’appalto, sarebbe ricorso al pagamento di tangenti (20mila euro) in favore di Lionello Piccinini e Berardino Di Vincenzo, entrambi dipendenti del Segretariato Regionale delMibact per portare a termine la illecita condotta». Era nell’aria: come annunciato da questo quotidiano, sui 12 appalti post sisma gestiti dal Mibact, finiti nel mirino del Nucleo investigativo del Reparto operativo dell’Aquila (diretti dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli) è scesa in campo l’Autorità nazionale anticorruzione che ha chiesto e ottenuto dal Prefetto dell’Aquila, Giuseppe Linardi la misura della «straordinaria e temporanea gestione dell’impresa». E’ infatti l’aquilano Paolo De Paoli, di 54 anni, il designato dal Prefetto a prendere le redini della società teramana Fracassa Rinaldo Srl, impegnata nella ristrutturazione (per 1 milione di euro circa) della torre medicea di Santo Stefano di Sessanio. L’esperto prende il posto di Giampiero Fracassa, finito l’estate scorsa ai domiciliari in qualità di consigliere e direttore tecnico della società. Si tratta del primo provvedimento adottato da Raffaele Cantone (responsabile dell’Anac) nell’ambito dei lavori post terremoto in città. «La misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa risponde ad una duplice esigenza di controllo pubblico e di prevenzione. In primis, - evidenzia Catone - sotto l’aspetto amministrativo, il legislatore ha previsto l’innesto di un presidio di legalità, circoscritto ad un determinato segmento contrattuale, al fine di attivare una gestione separata dell’impresa, in sostituzione di quella ordinaria, a garanzia della corretta prosecuzione del contratto. Inoltre, sotto il connesso profilo contabile e patrimoniale, la presenza della gestione commissariale determina l’applicazione di un regime speciale di provvisorio accantonamento degli utili derivanti dalla esecuzione della commessa, a protezione delle risorse pubbliche e a garanzia di eventuali iniziative, in caso di condanna degli imputati per uno dei reati condizionanti l’aggiudicazione degli appalti». A determinare la scelta dell’Anac il presunto pagamento di due tangenti da 20 mila euro ciascuna, ai due funzionari Mibact per agevolare la ditta Fracassa nell’ottenimento dell’appalto. Secondo l’accusa, infatti la documentazione portata dal Fracassa sarebbe stata sostituita in un secondo momento con quella presentata in via ufficiale. Le intercettazioni ambientali avrebbero raccontato non solo il pagamento delle presunte tangenti ma anche le «significative “rassicurazioni” che il pubblico ufficiale rivolge all’imprenditore in ordine al fatto che la sostituzione della documentazione di gara sarebbe avvenuta senza nessun intoppo».

