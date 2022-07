Incendio a ridosso della Teramo-Mare: i vigili del fuoco scongiurano la chiusura della strada

Un incendio, molto probabilmente doloso, è divampato questa mattina tra San Nicolò e Sant’Atto a ridosso della super strada Teramo-Mare. In cenere sono finite degli arbusti e sterpaglie a ridosso della strada. I vigli del fuoco intervenuti celermente sul posto assieme ad alcuni volontari hanno evitato l’interruzione del traffico per via dell’intenso fumo. Le fiamme sono state domate verso le 13.30, ma resta sul posto rimasti alcuni volontari a controllare la situazione per via del caldo anomalo di oggi, 35 gradi e delle folate di vento che potrebbero far ripartire il rogo.

Notizia in aggiornamento